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Daily Storm

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В МИД заявили, что России надо быть готовой к «достаточно долгосрочным военным действиям»

В МИД заявили, что России надо быть готовой к «достаточно долгосрочным военным действиям»

Посол по особым поручениям Мирошник отметил, что Европа продолжит финансировать УкраинуПосол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что стране необходимо быть готовой к достаточно долгосрочным военным действиям с продуманной стратегией.

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