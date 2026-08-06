Посол по особым поручениям Мирошник отметил, что Европа продолжит финансировать УкраинуПосол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что стране необходимо быть готовой к достаточно долгосрочным военным действиям с продуманной стратегией.
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