«Барселона» вырвала победу у «Лас-Пальмаса» благодаря пенальти на 92-й минуте

В последнем матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» чудом добыла три очка на Канарских островах – 2:1. Начало встречи получилось кошмарным для «Барсы»: на 11-й минуте из-за травмы покинул поле Жоау Канселу, а на 12-й «Лас-Пальмас» открыл счет.