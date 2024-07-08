Вместе на службе и дома. О секретах своего счастья рассказала семья полицейских из Ненецкого автономного округа

8 июля в России отмечается один из самых светлых и важных праздников – День семьи, любви и верности. Этот день посвящен всем семьям, счастье которых построено на любви, взаимном уважении, понимании и поддержке.
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