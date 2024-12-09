Новая экономическая реальность: что обсудили на форуме "Россия зовет!"

TASS/EPA В Москве вновь прошел инвестиционный форум "Россия зовет!". Корреспондент "Известий" Антон Золотницкий обращает внимание, проблемы на этой площадке обсуждались, но они уже практически никак не были связаны с санкционной войной.
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