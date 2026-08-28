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Мировое обозрение

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Мощнейший взрыв под Киевом выбросил в небо огненный гриб

Мощнейший взрыв под Киевом выбросил в небо огненный гриб

Взрывная волна накрыла область, а небо окрасилось багровым. Судя по кадрам, опубликованным местными пабликами, это не был точечный «прилет» — за первым ударом последовала мощная вторичная детонация.

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