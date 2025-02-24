Хегсет и Уолтц отказываются публично называть Россию «агрессором»

Министр обороны США Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, которые являются ключевыми членами команды Дональда Трампа, отказались публично назвать Россию «агрессором» в украинском конфликте.
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