"Агент Америки?": Депутат Роднина пожаловалась, что не может уехать из России, и вызвала подозрения

Царьград Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress Известная спортсменка, сделавшая блистательную карьеру в фигурном катании, Ирина Роднина не вовремя пожаловалась на то, что хочет, но не может выехать из России.
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