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"Агент Америки?": Депутат Роднина пожаловалась, что не может уехать из России, и вызвала подозрения

"Агент Америки?": Депутат Роднина пожаловалась, что не может уехать из России, и вызвала подозрения

Царьград Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress Известная спортсменка, сделавшая блистательную карьеру в фигурном катании, Ирина Роднина не вовремя пожаловалась на то, что хочет, но не может выехать из России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Роднина  и в молодости красотой  не блистала, а уж в старости  вообще  страшная  стала  и лицом, очень на мужское  похожим, и  поведением   , и моралью.
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3 час.
Tania Еременко
Добавлю. Не в красоте дело, а в мозгах, которые набекрень. Зря мужики бросать не будут... Простите за переход на личности.
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3 час.
АндрейБорков
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3 час.
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