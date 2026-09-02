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Царьград

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Новак сообщил, что спрос на нефть возобновляется по данным ОПЕК

Новак сообщил, что спрос на нефть возобновляется по данным ОПЕК

По данным секретариата ОПЕК и экспертов, спрос на нефть в мире начинает восстанавливаться. Эту информацию подтвердил вице-премьер России Александр Новак, отметив значимые изменения на мировом рынке нефти.

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