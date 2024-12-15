Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Летчики Су-35С прикрыли экипажи ВКС России в курском приграничье

Летчики Су-35С прикрыли экипажи ВКС России в курском приграничье

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в курском приграничье.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Рискну сказать - ведь, ЕСЛИ СНЕСТИ КАПИТОЛИЙ ( и вширь и вглубь...) вся эта холуйская Европейская камарилья НЕ СТАНЕТ ВОЕВАТЬ, ЗАЩИЩАЯ ЯНКИ, И ВЫЙДЕТ ИЗ НАТО... ВСЯ ЗАРАЗА ИЗ ЭТОГОТ ДИЗЕНТЕРИЙНОГО КАПИТОЛИЯ...
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10 час.
Василий Топчий
👍
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6 час.
ВТ
Василий Топчий
Храни вас Бог, русские соколы!
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6 час.

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