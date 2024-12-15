Летчики Су-35С прикрыли экипажи ВКС России в курском приграничье

Evgenija Palette

Рискну сказать - ведь, ЕСЛИ СНЕСТИ КАПИТОЛИЙ ( и вширь и вглубь...) вся эта холуйская Европейская камарилья НЕ СТАНЕТ ВОЕВАТЬ, ЗАЩИЩАЯ ЯНКИ, И ВЫЙДЕТ ИЗ НАТО... ВСЯ ЗАРАЗА ИЗ ЭТОГОТ ДИЗЕНТЕРИЙНОГО КАПИТОЛИЯ...