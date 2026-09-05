Көрәшче Радик Сәлахов Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарында алтын медаль яулады

Татарстан көрәшчесе Радик Сәлахов 2026 елгы Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарының «көрәш» ярышларында абсолют үлчәү авырлыгында җиңүче булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым