Daily Mail: кофе без кофеина содержит много клетчатки

По словам британского эпидемиолога и исследователя в области здорового питания Тима Спектора, кофе без кофеина содержит большое количество клетчатки – важного для пищеварения и самочувствия питательного вещества.
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