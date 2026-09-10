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Военное обозрение

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Как «неожиданно» появился танк Т-80Б и его клон Т-80У

Как «неожиданно» появился танк Т-80Б и его клон Т-80У

При создании последнего советского поколения танков, к которым относятся Т-80Б и Т-80У, зачастую влияли не достигнутые технические характеристики, а интересы высших политических и государственных руководителей.

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