Алина Загитова оштрафована на 205 тыс. рублей за нарушения ПДД

Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, была оштрафована на 205 тысяч рублей за 124 нарушения ПДД.
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