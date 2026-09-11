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Царьград

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Алина Загитова оштрафована на 205 тыс. рублей за нарушения ПДД

Алина Загитова оштрафована на 205 тыс. рублей за нарушения ПДД

Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию, была оштрафована на 205 тысяч рублей за 124 нарушения ПДД.

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