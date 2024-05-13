Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В образовании и культуре перемен не будет. А жаль

В образовании и культуре перемен не будет. А жаль

КВАДРАТУРА  КРУГА Все вот бросились обсуждать и даже критиковать очередное мероприятие со странным названием «Евровидение».

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Комментарии
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Поля Русс
кравцов вообще похож на двоечника второгодника.....и при этом онМИНИСТР...
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Народ за эту культуру голосует рублем. Пидары залы собирают, донаты в блогосфере.
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1 час.
Елена Хараничева
А вы его с ЛиГачевым не путаете? Дмитрий Сергеевич  на протяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности.
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1 час.

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