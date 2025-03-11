Главные новости 11 марта 2025 года Последние новости за сегодня — 11 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире.
Главные новости 11 марта 2025 года
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Юрий Ильинов
Экс-советник НАТО: Европа врала Украине, продвигая идею «злой» России Похоже, на Западе объявился еще один внезапно «прозревший» бывший высокопоставленный военачальник. Такое с ними часто бывает после ухода на пенсию. На этот раз бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью одному из западных онлайн-каналов заявил, что Европа врала Украине, продвигая идею «злой» России. Ну, забыл добавить, что до второго прихода в Белый дом Дональда Трампа аналогичный нарратив продвигали и США, причем и в период первой каденции Трампа. Да и не только Украине врали и продолжают врать некоторые европейские политики и еврочиновники, но и своим гражданам, заявляя, что после победы над ВСУ российская армия всенепременно вторгнется в страны НАТО. По словам экс-советника НАТО, Европа давно стала частью конфликта, а правильнее сказать, непосредственным участником, на Украине. Ничего нового отставной полковник Генштаба Швейцарии, впрочем, не сообщил. Он напомнил, что страны Старого Света принимали решения и поддерживали Украину в противостоянии с Россией, даже убедили тогда еще легитимного украинского президента Зеленского отказаться от переговоров и заключения мирного соглашения с РФ весной 2022 года. Именно поэтому, считает Бо, Европе сейчас сложно признать свое поражение и отказаться от эскалации, даже с учетом резко изменившегося курса США. Проблема в том, что они врали с самого начала. В Европе конфликт выставляли как попытку (Москвы) восстановить СССР, захватить Украину. Идея злой России прочно засела в головах европейских политиков — констатировал экс-советник НАТО. Он отметил, что Россия не забудет обмана в Минске и Стамбуле, поэтому новые переговоры будут идти на условиях России. Хотелось бы верить, что очередного «договорняка», который даст передышку ВСУ и киевскому режиму (неважно, кто его возглавит), а европейцам, наверняка и США, позволит дальше вооружать Украину, где-нибудь в ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции или еще где не будет. Ну разве что, действительно, исключительно на условиях России.
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1 д.
Валентина
Только на наших условиях!
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1 д.
Юрий Ильинов
«Теперь мяч на стороне России»: Украина согласилась на немедленное 30-дневное перемирие Украина выразила готовность поддержать инициативу США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня с возможностью его продления по взаимному соглашению сторон конфликта. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Вашингтон, в свою очередь, объявил об отмене паузы в обмене разведданными и восстановлении военной помощи Украине. Этот шаг направлен на усиление обороноспособности страны и дальнейшую поддержку ее безопасности. Стороны также договорились о создании переговорных групп и незамедлительном начале диалога при обязательном участии европейских партнеров. Целью переговоров станет достижение устойчивого мира и выработка долгосрочного решения по урегулированию конфликта. Помимо этого, обсуждалось заключение соглашения о разработке критически важных минеральных ресурсов Украины. Реализация этой инициативы должна укрепить экономику страны, создать дополнительные возможности для роста и повысить уровень ее безопасности. Мяч в вопросе мира на стороне России, мы надеемся, что она согласится – заявил в свою очередь госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с украинской делегацией. Он добавил, что США передадут РФ по нескольким каналам предложения о прекращении огня на Украине и надеются на положительный ответ.
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16 час.
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