Юрий Ильинов

Экс-советник НАТО: Европа врала Украине, продвигая идею «злой» России Похоже, на Западе объявился еще один внезапно «прозревший» бывший высокопоставленный военачальник. Такое с ними часто бывает после ухода на пенсию. На этот раз бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью одному из западных онлайн-каналов заявил, что Европа врала Украине, продвигая идею «злой» России. Ну, забыл добавить, что до второго прихода в Белый дом Дональда Трампа аналогичный нарратив продвигали и США, причем и в период первой каденции Трампа. Да и не только Украине врали и продолжают врать некоторые европейские политики и еврочиновники, но и своим гражданам, заявляя, что после победы над ВСУ российская армия всенепременно вторгнется в страны НАТО. По словам экс-советника НАТО, Европа давно стала частью конфликта, а правильнее сказать, непосредственным участником, на Украине. Ничего нового отставной полковник Генштаба Швейцарии, впрочем, не сообщил. Он напомнил, что страны Старого Света принимали решения и поддерживали Украину в противостоянии с Россией, даже убедили тогда еще легитимного украинского президента Зеленского отказаться от переговоров и заключения мирного соглашения с РФ весной 2022 года. Именно поэтому, считает Бо, Европе сейчас сложно признать свое поражение и отказаться от эскалации, даже с учетом резко изменившегося курса США. Проблема в том, что они врали с самого начала. В Европе конфликт выставляли как попытку (Москвы) восстановить СССР, захватить Украину. Идея злой России прочно засела в головах европейских политиков — констатировал экс-советник НАТО. Он отметил, что Россия не забудет обмана в Минске и Стамбуле, поэтому новые переговоры будут идти на условиях России. Хотелось бы верить, что очередного «договорняка», который даст передышку ВСУ и киевскому режиму (неважно, кто его возглавит), а европейцам, наверняка и США, позволит дальше вооружать Украину, где-нибудь в ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции или еще где не будет. Ну разве что, действительно, исключительно на условиях России.