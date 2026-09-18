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ВСУ за неделю потеряли в волчанском котле более 390 боевиков

ВСУ за неделю потеряли в волчанском котле более 390 боевиков

Александр Река/ТАСС Украинская армия потеряла более 390 боевиков в волчанском котле под Харьковом. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

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