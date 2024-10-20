Эксперты сравнили PSSR, FSR и DLSS на примере Ratchet & Clank: Rift Apart — апскейлеру PS5 Pro есть к чему стремитьсяВ любом случае, PSSR еще только выходит на рынок, и можно рассчитывать, что со временем технология станет работать еще лучше.
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