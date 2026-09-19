Внук Фиделя Кастро предложил использовать плавучие АЭС с российскими реакторами

Внук Кастро рассказал, какие атомные технологии России могут помочь КубеПлавучие АЭС с малыми модульными реакторами по российским технологиям можно было бы использовать для выработки электричества на Кубе, считает внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США продвигают Ви...
- Сербская оппозици...
- За что с Чубайса ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым