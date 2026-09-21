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Иркутск Сегодня

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Новый маршрут запустят из Березового в Маркова до Иркутска

В Иркутском округе готовятся к запуску нескольких новых маршрутов. Как сообщили в окружной администрации, в том числе появятся новые маршруты, связывающие мкр.

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