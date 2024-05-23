This 24-Year-Old Makes $800 A Week While Living On The Road — Here's How "Living Out Of A Suitcase" Affects Her Budget And Day-To-Day

"Our generation has realized how unhealthy and unreasonable some of the typical expectations of jobs are and how deeply it impacts our personal freedoms and ability to pursue the things that make us happy outside of our careers.
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