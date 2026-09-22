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Царьград

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Сергей Маненков получил сертификат за рекордную скульптуру лося

Сергей Маненков получил сертификат за рекордную скульптуру лося

Глава Белоярского района Сергей Маненков удостоен сертификата за рекордную скульптуру лося. Изваяние, отражающее северные пейзажи, расположено на набережной «Колыбель города» и вдохновлено мифологией коренных народов Севера.

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