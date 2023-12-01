Красоткин получил травму: "Сибирь" уступила в овертайме "Адмиралу" на своём льду

У новосибирцев голами отметились Энди Андреофф и Артём МихеевВ очередном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ новосибирская "Сибирь" на своём льду принимала "Адмирал" из Владивостока и уступила в овертайме со счётом 2:3.