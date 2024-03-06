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Орнелла Мути посетила Московскую неделю моды

Орнелла Мути посетила Московскую неделю моды

В показах приняла участие дочь итальянской кинозвезды — актриса и певица Найке Ривелли. Орнелла Мути и Найке Ривелли с моделями MaisonESVE предоставлено Пресс-службойМосковскую неделю моды посетила кинозвезда Орнелла Мути.

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