Орнелла Мути посетила Московскую неделю моды

В показах приняла участие дочь итальянской кинозвезды — актриса и певица Найке Ривелли. Орнелла Мути и Найке Ривелли с моделями MaisonESVE предоставлено Пресс-службойМосковскую неделю моды посетила кинозвезда Орнелла Мути.
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