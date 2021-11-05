Во Владимирской области полицейские совместно с общественниками и дружинниками провели акцию «Пешеход! Убедись в безопасности перехода!»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в рамках проведения пропагандистско-профилактического мероприятия «Безопасный переход» сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями Общественного совета и народной дружины «Дорожный надзор» провели акцию «Пешеход! Убедись в безопасности перехода!».
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