РЖД командировали в Армению. ПНД возвращают на железную дорогу. СМП повезёт миллиарды. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было утверждение правительством РФ правил недискриминационного доступа к сети РЖД, участие монополии в восстановлении размытых ж/д путей в Армении и планы железнодорожников нарастить перевозки зерна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии