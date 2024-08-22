Алаудинов: ВС России подбили американский танк Abrams под Курском

Российские военные подбили американский танк Abrams на Курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
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