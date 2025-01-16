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Мужчину насмерть сбил автобус в Алматинской области

Мужчину насмерть сбил автобус в Алматинской области

Смертельное ДТП произошло на трассе в Алматинской области. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, 15 января водитель автобуса SAZ LE60, на 25 километре автодороги Алматы-Жандосов-Бесмойнак, наехал на 42-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте.

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