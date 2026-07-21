Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Обиделись. Евросоюз принял жёсткое заявление против Китая

Обиделись. Евросоюз принял жёсткое заявление против Китая

   Тектонические плиты геополитики движутся медленно, но неуклонно.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
У Китая иного пути нет, как помогать России. Иначе гибель. Автор тоже китаец. Игорь Ли Син. )))
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2 м.
Галина Чужая
Аркадий Цыганов
У Китая иного пути нет, как помогать России. Иначе гибель. Автор тоже китаец. Игорь Ли Син. )))
Прямо Ли Си Цын, как в песне🤣
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2 м.
ВВ
Валентин Воробьев
Аркадий Цыганов
У Китая иного пути нет, как помогать России. Иначе гибель. Автор тоже китаец. Игорь Ли Син. )))
)))))))
Ответить
2 м.