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Рябыкин сравнил «Флориду» с чемпионским «Авангардом» Хартли: «У нас была похожая команда – системная, с балансом звеньев и доминирующим вратарем»

«Пантерс» сыграют с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли.  – Знаете, у нынешней «Флориды» есть аналогии с чемпионским «Авангардом» Боба Хартли.

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