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Огромное расстояние до Марса = карантин от пандемии, защита от цифрового вируса или атаки ИИ с Земли. Илон Маск объяснил, почему человечеству жизненно необходим Марс

Огромное расстояние до Марса = карантин от пандемии, защита от цифрового вируса или атаки ИИ с Земли. Илон Маск объяснил, почему человечеству жизненно необходим Марс

Колония на Красной планете поможет сохранить цивилизацию и однажды может привести к встрече с инопланетной жизньюИлон Маск заявил, что создание постоянного поселения на Марсе значительно снизит риски для человечества, даже если опасности будут исходить с Земли.

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