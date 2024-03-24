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Женщина второй день ищет пропавших после теракта в «Крокусе» родителей

Женщина второй день ищет пропавших после теракта в «Крокусе» родителей

Москвичка Людмила Щукина второй день не может найти своих родителей — 65-летнего Олега и 63-летнюю Людмилу Сытниковых, которые после нападения террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» второй день не выходят на связь.

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