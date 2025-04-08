На 95-м году жизни скончался Дуличенко Владимир Николаевич. С 1984 года он работал директором Панфиловской централизованной клубной системы Новоаннинского района.
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На 95-м году жизни скончался Дуличенко Владимир Николаевич. С 1984 года он работал директором Панфиловской централизованной клубной системы Новоаннинского района.