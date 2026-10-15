Визит в Лондон не способствует миру, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя решение Владимира Зеленского снять запрет на удары по российским НПЗ.
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