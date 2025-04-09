Возмездие будет суровым: Вскрылась горькая правда о преступлениях ВСУ в Гуево. Факты установил СК

СК установил факты убийства боевиками ВСУ восьми жителей Курской областиПоскольку 8 апреля под контроль ВС России перешло Гуево Курской области, в Следственном комитете преступили к расследованию преступлений ВСУ против мирных жителей.
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