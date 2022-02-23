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Мою девушку зовут Анжела, но она откликается только на имя "Куплю"

Мою девушку зовут Анжела, но она откликается только на имя "Куплю"

Для того чтобы скрывать лицо от мужчин, женщинам совсем не обязательно надевать паранджу. Мини-юбка куда эффективнее! Задача:А любит Б, Б любит ЦВопрос:Что делать А?Ответ:Найти другую Б Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда, потому что трудно на глаз определить, кто сколько зарабатывает.

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