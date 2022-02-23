Мою девушку зовут Анжела, но она откликается только на имя "Куплю"

Для того чтобы скрывать лицо от мужчин, женщинам совсем не обязательно надевать паранджу. Мини-юбка куда эффективнее! Задача:А любит Б, Б любит ЦВопрос:Что делать А?Ответ:Найти другую Б Не всякая девушка верит в любовь с первого взгляда, потому что трудно на глаз определить, кто сколько зарабатывает.
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