Задержан подозреваемый в убийстве водителя элитного такси под Москвой

Задержан подозреваемый в убийстве водителя элитного такси, тело которого нашли в Подмосковье.По данным столичных следователей, 17 октября таксист вышел из дома на Митинской улице в Москве и уехал на машине «Мерседес-Бенц» на поступивший заказ.