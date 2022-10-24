НТВ

1 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Вообще-то европейских активов в России в разы больше , так что российская сторона может ответить Европе значительно к...Глава ЕК назвала ...
  • Евгений Алексеев
    А на хрен было отдавать? Это трофей и нам бы пригодился!Лавров: более пол...
  • Лидия Курзаева
    *Российская актриса театра и кино Анна Большова, приходя домой, промывает нос хозяйственным или детским мылом.*      ...Актриса Анна Боль...

Задержан подозреваемый в убийстве водителя элитного такси под Москвой

Задержан подозреваемый в убийстве водителя элитного такси под Москвой

Задержан подозреваемый в убийстве водителя элитного такси, тело которого нашли в Подмосковье.По данным столичных следователей, 17 октября таксист вышел из дома на Митинской улице в Москве и уехал на машине «Мерседес-Бенц» на поступивший заказ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх