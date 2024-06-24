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Коэффициент на победу Албании над Испанией обвалился в два раза. Испанцы уже вышли в плей-офф

Албания и Испания сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2024. После досрочного выхода Испании в плей-офф турнира коэффициент на победу Албании обвалился в два раза – с 12.

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