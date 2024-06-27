Жителя Касимовского района будут судить за попытку подкупить полицейских

10 июня 2024 года обвиняемый попытался дать двум сотрудникам полиции взятки в размере 20 и 30 тысяч рублей, чтобы избежать привлечения к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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