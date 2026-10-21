Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Подразделения группировки ВС России "Восток" освободили населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
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