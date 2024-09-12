На Руси 14 сентября начинался новый цикл года, крестьяне отмечали Малые Осенины, которые сопровождались массовыми гуляньями, играми и хороводами, а завершались пиршеством.
Веда Словена. Малые Осенины.ГРОЗДИН -ДЕНЬ
Комментарии
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Александр Николаевич
Праздник Осенины связан с дарами природы, с Матушкой-Землей, с Солнышком, что нынче согреет двор, в котором стоят столы для всей большой семьи, с Ветром-Стрибогом, что тучи разгонит....
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17 час.
Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание.
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16 час.
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