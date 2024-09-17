Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада

Также он предложил создать открытую общественную базу врагов страныДля ударов вглубь России со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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