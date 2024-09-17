Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Филин
    Поклонники чуждой еврейской религии костьми лягут чтобы не допустить родную русскую веру. Веру, а не религию.В РПЦ выступили п...
  • Eduard
    Где им выгодно? Хитропупые!Bild: Киев готов ...
  • Наталья Котельникова
    Чем страдает Мурашко? На лице явные признаки заболевания, но какого?Глава Минздрава М...

Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада

Медведев предупредил, что Россия должна быть готова к отражению ударов со стороны Запада

Также он предложил создать открытую общественную базу врагов страныДля ударов вглубь России со стороны Запада нет ограничений и к их отражению нужно тщательно готовиться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх