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Глюкоза, чей Крым? Тридцать сребреников за правильный ответ

Глюкоза, чей Крым? Тридцать сребреников за правильный ответ

Глюкозе запретили въезд на Украину на три года. Она очень расстроилась.Вообще-то этому инциденту уже скоро год.

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Денис Л
Пограничник не может такие вопросы задавать, он должен своё мнение иметь относительно Крыма, а иначе он полный дебил. Ещё бы спросил размер её сисек.))) А она хоть чё может говорить чей он, хоть мексиканский, хоть сомалийский, хоть монгольский, её слова ничё не меняют, она не Иван Грозный который территориальные вопросы решает.))) Это идиоты кто такие вопросы задаёт.)))

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