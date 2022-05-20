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Руководство детской больницы во Владивостоке прокомментировало скандал с маслом

Руководство детской больницы во Владивостоке прокомментировало скандал с маслом

По словам главного врача Светланы Осиной, сливочное масло «Традиционное»​ было принято от поставщика, после чего инспекторы управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области взяли с него и с других продуктов пробы на экспертизу.

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