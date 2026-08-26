Архангельский театр кукол открывает 94-й сезон: шесть премьер, гастроли и пополнение труппы

В малом зале театра кукол прошёл сбор труппы, ознаменовавший старт нового 94-го сезона. Директор Сергей Самодов, главный режиссёр Евгений Насупа и художественный руководитель Дмитрий Лохов обозначили творческие планы.
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