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Архангельский театр кукол открывает 94-й сезон: шесть премьер, гастроли и пополнение труппы

Архангельский театр кукол открывает 94-й сезон: шесть премьер, гастроли и пополнение труппы

В малом зале театра кукол прошёл сбор труппы, ознаменовавший старт нового 94-го сезона. Директор Сергей Самодов, главный режиссёр Евгений Насупа и художественный руководитель Дмитрий Лохов обозначили творческие планы.

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