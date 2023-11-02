Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду

Александр Петров хотел "укусить", пообещав некий ответ от Вселенной за критику в его адрес. "Все бумерангом отражается, если плюете в чью-то спину, все несомненно, возвращается", – оставил загадочное послание актер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии