В Рязанской области ожидается +25 градусов

Юго-западный ветер будет дуть с силой 3-8 м/с. Столбик термометра ночью остановится на отметке +9 -+14 градусов по Цельсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
- В Захаровском окр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым