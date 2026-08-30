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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области ожидается +25 градусов

В Рязанской области ожидается +25 градусов

Юго-западный ветер будет дуть с силой 3-8 м/с. Столбик термометра ночью остановится на отметке +9 -+14 градусов по Цельсию.

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