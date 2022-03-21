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«Они не забудут и не простят». Смогут ли Армения и Турция установить дипотношения

«Они не забудут и не простят». Смогут ли Армения и Турция установить дипотношения

В МИД Армении заявили, что страна готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу с этой страной.

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