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Татар-информ

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В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

В Татарстане ветераны СВО и их близкие, планирующие создать собственный бизнес, вернуться к старому или улучшить уже имеющийся, могут пройти обучение по федеральной программе «СВОй бизнес».

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