Подполье в русских городах — Одессе и Николаеве — всё активнее поднимает голову. Люди больше не могут терпеть произвол человеконенавистнической власти в Киеве, которая бросает мужчин и женщин в топку войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии