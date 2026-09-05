НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Электричкаларда бушлай йөрү хокукы булган ташламалы категорияләрне атадылар

Электричкаларда бушлай йөрү хокукы булган ташламалы категорияләрне атадылар

Федераль ташламаларга ия гражданнар - сугыш инвалидлары, Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм камалыштагы Ленинградта яшәүчеләр шәһәр яны поездларында, шулай ук дәвалану урынына барганда һәм кире кайтканда шәһәрара транспортта бушлай йөрү хокукына ия.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым