Электричкаларда бушлай йөрү хокукы булган ташламалы категорияләрне атадылар

Федераль ташламаларга ия гражданнар - сугыш инвалидлары, Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм камалыштагы Ленинградта яшәүчеләр шәһәр яны поездларында, шулай ук дәвалану урынына барганда һәм кире кайтканда шәһәрара транспортта бушлай йөрү хокукына ия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым